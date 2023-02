13 febbraio 2023 a

Ho letto una notizia che mi ha incuriosito. A Londra in questo periodo ci sono più italiani che indiani. C’era stato un esodo dopo Brexit ma via via la situazione è cambiata. Pensate che pare che la comunità italiana residente a Londra abbia raggiunto quota 146mila mentre gli indiani sarebbero 137mila. Evidentemente, se tanti italiani hanno scelto Londra, è perché hanno trovato agevoli possibilità di vita e adeguati positivi comportamenti.