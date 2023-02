Farmaci introvabili dopo la guerra? Ci mancava solo questo

12 febbraio 2023 a

È vero, è proprio vero che nelle settimane passate, ma forse anche adesso, nelle farmacie trovare un farmaco era diventato impossibile. Tutti, evidentemente per combattere l’influenza, chiedevano farmaci. Raccontano, ma non so se è vero, che la guerra in Ucraina ha reso indisponibili dei principi attivi necessari alla produzione di alcuni farmaci. Ci mancava solo questo. Non finiremo mai di augurarci che la guerra in Ucraina arrivi al “cessate il fuoco”.