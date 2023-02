Salutiamo suor Andrè, la donna più anziana del mondo

16 febbraio 2023 a

Salutiamo purtroppo con ritardo la francese suor André, nota come la donna più anziana del mondo. E’ infatti morta all’età di 118 anni. Nacque nel 1904 e diventò suor André quando entrò a far parte di un ordine cattolico nel 1944. Quando è morta, ed era in una Casa di Riposo in Francia, si è scoperto che era sopravvissuta all’infezione del Covid- 19. Adesso lo scettro della donna più anziana del mondo va a Maria Branyas Morera che ha 115 anni e vive in Spagna.