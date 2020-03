Grande Fratello vip, Fabio Testi in lacrime: "Per me è un macigno. Non ce la faccio..."

Francesco Fredella 03 marzo 2020 a

Fabio Testi vuole lasciare la casa del Grande Fratello vip. Ma non mollando all’improvviso. Fabio vuole lottare. E, da vero leone, non si tira indietro. Chiede: "Fatemi uscire", sbotta. Insomma, Testi è un leone. I suoi figli sono sparsi in giro per il mondo per questioni di lavoro. L’allarme Coronavirus lo lascia senza fiato. Dopo tante preoccupazioni arriva il messaggio più bello per Fabio. “Papà, stai tranquillo. Ti aspettiamo qui!”, dice suo figlio. L’attore si commuove. Piange. Spera che il pubblico lo voti in occasione delle nomination per l’uscita dalla casa del Gf vip. Adesso vuole soltanto riabbracciare i suoi figli.