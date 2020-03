Grande Fratello Vip, ora è ufficiale: la data in cui finisce il reality, basiti gli inquilini

24 marzo 2020 a

L'8 aprile il Grande Fratello Vip finirà. È ufficiale anche per i concorrenti. Questi sono stati chiamati in confessionale a gruppi: prima le donne e poi gli uomini. "Mancano ancora più di due settimane. Non hanno anticipato di molto, allora”, ha detto Paola Di Benedetto saputa la notizia. Diversa reazione invece quella di Patrick Pugliese e Andrea Denver che credevano di dover restare nella casa più spiata d'Italia una settimana in più del previsto. Il Gf Vip, come tutti i programmi, ha infatti dovuto rivedere il palinsesto a causa dell'emergenza coronavirus.

Intanto i vip rimasti in gioco hanno anche iniziato a fare i calcoli sul numero di eliminati delle prossime puntate. Al momento sono in dodici, dopo l’addio di Adriana Volpe, così si pensa verranno eliminati tre a puntata e sei in finale. Tuttavia non si escludono novità. Ad esempio potrebbero uscire solo due concorrenti mercoledì e che, poi, ci siano eliminazioni a catena nella semifinale.