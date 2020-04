Grande Fratello Vip, Antonella Elia eliminata e in studio. Gela Pietro: "Prima di un mese non mi sfiorerai"

Francesco Fredella 09 aprile 2020 a

Antonella Elia fa un salto indietro nel tempo e guarda il Grande Fratello Vip in una clip velocissima. Giorno dopo giorno, dal primo all’ultimo. Lite dopo lite. “Mai una mezza misura, solo eccessi in un incredibile mix di opinioni sprezzanti e crude verità”, scrivono su Twitter. Un mix esplosivo di emozioni. Baci, liti, parole grosse. Ma anche scuse e profonde verità.

"Che faccia da bandito". Antonella Elia rivede Pietro dopo settimane: la sua "carezza" al GF Vip

La Elia esce l’ultimo giorno. Quello della finalissima. Tra Sossio ed Antonella il pubblico decide di eliminare l’ex ragazza di Non è la Rai. Ma il ciclone Elia travolge tutti. Antonella è un fiume in piena anche quando rivede Pietro: "Dovrai corteggiarmi di nuovo. Prima di un mese non mi sfiorerai". Crediamoci.

