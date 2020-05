Striscia la Notizia, bomba velenosa su Matteo Renzi e Agnese: a casa loro... crisi da quarantena?

01 maggio 2020 a

C'è maretta a casa di Matteo Renzi e Agnese Landini? Una domanda, maliziosetta, che si sono posti nella redazione di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che alla vicenda - inesistente, bene metterlo subito in chiaro - ha dedicato un servizio nella puntata trasmessa giovedì 30 aprile. Già, perché quelli che si vedono nel servizio non sono Renzi e Agnese, bensì Chiara Squaglia e Dario Ballantini nei panni di marito e consorte. Un servizio immaginifico in cui Striscia la Notizia e i due volti del tg ci mostrano come potrebbe essere la quarantena a casa del leader di Italia Viva, sempre e comunque in camicia bianca. Risultato? Secondo la banda di Antonio Ricci le cose non andrebbero per il meglio...

Striscia la Notizia, quarantena a casa Renzi: il servizio

