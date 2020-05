Silvia Romano in Italia, Francesca Fagnani a Quarta repubblica: "Di Maio e Conte hanno cercato di lucrare consenso". Ma...

12 maggio 2020 a

Un boomerang chiamato Aisha su Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. In collegamento con Nicola Porro a Quarta repubblica, Francesca Fagnani non risparmia critiche al governo sulla gestione del ritorno di Silvia Romano in Italia. Ad accogliere a Ciampino la giovane cooperante milanese liberata poche ore prima dai terroristi islamici di Al Shabaab dopo un anno e mezzo di sequestro in Somalia c'erano il premier Conte e il ministro degli Esteri Di Maio: "Il governo avrebbe potuto agire con maggior sobrietà, hanno cercato di lucrare consenso", riconosce la giornalista, compagna di Enrico Mentana.

E che Conte e Di Maio abbiano sgomitato per essere in prima fila in un momento tanto emozionante è opinione comune di tanti opinionisti. Peraltro, il ritorno di pubblicità potrebbe essere negativo, vista l'inattesa conversione della giovane all'Islam (con tanto di cambio di nome, Aisha appunto) e il tema del riscatto pagato, due punti che stanno dividendo l'opinione pubblica al di là della gioia per la salvezza di Silvia.

