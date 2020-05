Lilli Gruber a Otto e mezzo contro Matteo Salvini: "Tornerà al Papeete?". La battuta che spiazza anche Bonaccini

12 maggio 2020 a

"Chissà se Matteo Salvini tornerà in Emilia Romagna". Lilli Gruber tenta subito il colpaccio, intervistando il governatore emiliano Stefano Bonaccini a Otto e mezzo. L'esponente del Pd ci scherza su: "Sono sicuro che Salvini tornerà in Emilia Romagna, magari non suonerà più i campanelli". Il riferimento è all'episodio in campagna elettorale al Pilastro di Bologna, la famosa "citofonata".

Ma la Gruber non demorde, vuole la battuta polemica da copertina e incalza ancora Bonaccini parlando di coronavirus: "Ci chiediamo come sarà la prossima estate nella sua Emilia Romagna, Salvini potrà tornare al Papeete?". "Gli auguro di andare in vacanza dove preferisce". la risposta del governatore. Certe cose sembrano divertire solo Lilli.

