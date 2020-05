Striscia la Notizia, siluro contro Lilli Gruber: guardatela ieri, ecco com'è oggi

28 maggio 2020 a

Sotto a chi tocca, e in questo caso tocca a Lilli Gruber. Siamo a Striscia la Notizia, dove la conduttrice di Otto e Mezzo, suo malgrado, è la protagonista della rubrica Fatti e Rifatti, trasmessa nel corso della puntata del tg satirico in onda su Canale 5 martedì 27 maggio. La Gruber, per inciso, da qualche tempo è nel mirino di Antonio Ricci, si pensi per esempio ai vari fuorionda su Giovanna Botteri proposti nelle ultime settimane, e anche nel video in questione. Bene, e lo scanner test che dice? Ovviamente che la Gruber si è sottoposta a diversi ritocchini: labbra, zigomi, viso e sicuramente qualche "punturina"...

Striscia la Notizia, Fatti e rifatti su Lilli Gruber: il servizio

