L'Eredità, clamoroso: "Qual è la capitale di Israele?", le critiche travolgono Rai e Flavio Insinna

Un caso a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz in onda su Rai 1 in prime time. La domanda era infatti semplice: qual è la capitale di Israele? E la concorrente in questione ha risposto: "Tel Aviv". Peccato che Insinna la abbia subito corretta: "No, Gerusalemme". Ed è scoppiato il caso: chi ha ragione? Tel Aviv è stata la capitale di Israele ed è ancora la sede di diverse ambasciate straniere. Israele, da parte sua, ha proclamato come capitale Gerusalemme. Però, l'Onu in base a diverse risoluzioni, così come molti altri stati, non ha mai riconosciuto Gerusalemme come capitale. Ovvie le critiche contro la Rai, accusata di essere filo-Israele. "Gerusalemme è la capitale di Israele, con buona pace della sinistra, dei palestinesi e degli antisemiti”, scriveva qualcuno. E ancora, sui social: "Il profondo inchino della Rai a Israele, Gerusalemme non è la capitale di Israele". Infine, ovviamente, c'era chi diceva di trovare assurdo il pagamento del canone di fronte a simile risposta.

