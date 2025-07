Reazione a Catena, "ecco dove si è già vista in tv": Sara diventa un caso

Un volto non nuovo all’attento occhio del pubblico di Rai 1. Sara delle Pari e Patta di Reazione a Catena non sarebbe nuova ai quiz. La ragazza nel 2022 giocò a L’Eredità di Flavio Insinna, vincendo ben 90mila euro. E proprio su questo dettaglio hanno dibattuto i telespettatori come di consueto su X: "Ecco dove ho visto Sara, la concorrente delle ‘Pari e Patta'" di #Reazioneacatena. Nel 2022 ha partecipato all’Eredità condotta da Flavio Insinna vincendo 90.000€", è un commento al quale seguono altri: "E poi ci sono io che da 19 anni che provo a partecipare a qualche nuovo quiz ma niente…".

In ogni caso le Pari e Patta sono le nuove campionesse del gioco di Rai 1. Sono infatti riuscite a mandare a casa gli Appuntamenti vincendo più volte di fila e portandosi a casa un discreto gruzzoletto.