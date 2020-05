Quarto Grado, ultima puntata per Gianluigi Nuzzi: ma... una voce a Mediaset

29 maggio 2020 a

Ultimo appuntamento per Quarto grado. Stasera Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero saluteranno il pubblico. Il format di Rete 4 chiude i battenti per la pausa estiva. Ma da indiscrezioni sembra che Nuzzi lavorerà a “Quarto Grado – Le Storie”, una sorta di spin off del suo fortunato programma. Nuzzi spera nel ritorno alla normalità. E a Telepiù racconta: “Così Alessandra potrà tornare in studio con me a Cologno Monzese dopo questa ‘separazione’ non contestuale ma dovuta e gli inviati avranno più possibilità di movimento, perché in questi mesi l’approfondimento è stato un po’ penalizzato”.

I due conduttori del programma di cronaca del venerdì sera, che ha spopolato per ascolti, saranno al lavoro sui casi più impegnativi. “Seguiremo l’apertura del nuovo processo per la morte di Marco Vannini, ucciso nel 2015, e racconteremo l’omicidio della professoressa Gloria Rosboch“, precisa Nuzzi. Sicuramente il Coronavirus ha reso tutto più difficile anche in tv. E Nuzzi raconta il suo approccio alla pandemia e al Covid19. “Misterioso nella sua origine e sfuggente perché muta i comportamenti e si rende poco afferrabile. La verità è lontana. Ho capito, però, che è stato giusto scegliere un approccio scientifico senza sposare tesi complottiste”, conclude il giornalista di Rete4.

