Live-Non è la D'Urso, assembramento ad Avellino? "Ho improvvisato", il sindaco si giustifica così

Francesco Fredella 01 giugno 2020 a

In piazza ad Avellino c’è un maxi assembramento. Quasi un migliaio di ragazzi che intonano cori da stadio. In mezzo a tutti questi loro finisce pure Gianluca Festa, il sindaco di Avellino. Ed è subito bufera. Quei cori da stadio, ripresi con tanto di video, fanno il giro della Rete. A Live-Non è la D'Urso, di Barbara D'Urso sua Canale 5, il Primo cittadino rompe il silenzio. “Tornando verso la mia auto mi sono imbattuto in 300 ragazzi. Ho chiamato anche la questura. Ma ho deciso di intervenire. Se non avessi parlato il linguaggio di quei ragazzi per allontanarli”, si giustifica Festa. “Chiedo che si capisca quello che ho fatto”, continua il sindaco in collegamento con Barbara d’Urso. “Ho improvvisato per distanziarli”.

