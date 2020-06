Striscia la Notizia, horror contro Vittorio Brumotti: ancora calci, pugni e bottigliate

03 giugno 2020 a

Rischia grossissimo ancora, Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia che indaga sullo spaccio in tutte le parti d'Italia. Dopo il brutale pestaggio subito qualche giorno fa, torna in azione a Milano, per la precisione in Corso Como, cuore pulsante della night-life della "Milano bene". Peccato che la strada sia infestata da pusher e parcheggiatori abusivi, tutti intenti a spacciare proprio fuori da locali e discoteche. E uno di questi spacciatori, colto sul fatto da Brumotti, reagisce in modo furibondo e violento. Sferra calci e pugni all'inviato del tg satirico di Canale 5, arrivando addirittura a lanciargli contro delle bottiglie di vetro. Una vergogna che Striscia ha trasmesso in un servizio mandato in onda nella puntata di martedì 2 giugno.

Striscia, Brumotti aggredito ancora: il servizio

