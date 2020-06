Grande Fratello Vip, "la prima volta": occhio, cosa si lascia sfuggire Alfonso Signorini

Francesco Fredella 19 giugno 2020 a

Quota trash garantita. Insomma per Alfonso Signorini, alle prese con la prossima edizione del Grande Fratello vip, sono giornate pienissime. Contatti su contatti. Telefonate dopo telefonate. Ora, però, il direttore di Chi si è ritagliato un weekend di relax in un rifugio in montagna. E’ da lì che si è collegato con i suoi follower su Instagram per rispondere alle domande dei curiosi. “E’ la mia prima volta”, dice ai fan.

Nessuna indiscrezione sui concorrenti della prossima edizione del Gf vip. Ma i rumors parlano di un cast eccellente, che farà parlare. Mettetevi comodi. Preparatevi ad un’edizione scoppiettante. Si parla anche di alcuni grandi ritorni: ex concorrenti pronti a varcare la soglia della casa più spiata d’Italia. Signorini conferma la doppia diretta settimanale. Un bell’impegno. Una prova superata brillantemente nella scorsa edizione. E i Damellis? “Non fatemi queste domande. Non posso rispondere”, risponde Alfonso ad un utente. Il cast dovrebbe essere praticamene chiuso. Queste sono le ultimissime indiscrezioni.

