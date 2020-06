Grande Fratello Vip, mistero-Antonio Razzi: "Non sono un senatore". Che succede?

Francesco Fredella 26 giugno 2020 a

Rocco Siffredi e suo figlio. La coppia ormai è certa. Entrambi saranno concorrenti al Grande Fratello vip (con loro alcuni altri nomi già svelati). Ma c’è il rebus Antonio Razzi. L’ex senatore di Forza Italia, secondo TvBlog, sarebbe stato sottoposto ad un provino nei mesi scorsi. “Fra i provinati possiamo dirvi che c’è stato anche un personaggio politico passato ora allo spettacolo (lo abbiamo visto a Ballando con le stelle). Si tratta dell’ex senatore Antonio Razzi, che dunque ha sostenuto il provino per entrare nella casa del Grande Fratello 5. Attualmente Razzi vive in Spagna, dovrà tornare in Italia il prossimo autunno per passare qualche mese a Cinecittà?”, si legge testualmente.

Razzi frena. “Non mi hanno chiamato. Se lo faranno deciderò al momento. Non sono senatore. Sono libero. Sono un pensionato”, puntualizza al telefono quando gli chiediamo spiegazioni. Nei mesi scorsi è stato poco bene con un improvviso problema di salute che lo ha costretto ad un ricovero immediato a Saragozza in Spagna, dove vivo suo figlio Mirko. “Tutto bene, per fortuna”, dice Razzi che lo scorso anno ha partecipato a Ballando con le stelle. Da pochi è sbarcato anche su Tik Toc, la piattaforma che spopola tra i giovani. Sembra che il suo primo video abbia fatto boom di contatti e condivisioni.

