Detto Fatto, imbarazzo per Bianca Guaccero: "Quella volta in cui...". Chiama l'ex (vip) e la smaschera: il raptus

01 luglio 2020 a

a

a

Fuori programma a Detto Fatto, il programma in onda su Rai 2. Per la conduttrice Bianca Guaccero sono stati momenti di imbarazzo, quando un suo ex fidanzato ha chiamato in diretta. Durante la rubrica di gossip condotta da Jonathan Kashanian, l'ex calciatore Nicola Ventola ha voluto dire la sua rivelando un aspetto inedito della Guaccero: "Bianca Guaccero? Siamo stati insieme cinque anni quando eravamo più piccoli. È lei che mi ha avvicinato al canto. Ricordo che era molto gelosa, una volta mi ha lanciato un bicchiere di vino rosso sulla camicia bianca. Non ricordo perché...".

"La perfezione". la Guaccero nuda manda i fan in visibilio: sotto le mani proprio nulla | Foto

Ma la replica della conduttrice non si è fatta attendere e scherzosamente ha spiegato i suoi buoni motivi: "Lo ricordo io, era arrivato il messaggio di una ragazza sul tuo cellulare. Allora io 'inciampai' e versai il vino sulla camicia. Poi salutai tutti dicendo 'Allora io vado, buona serata'. Una grande uscita di scena" ha chiosato riscaldando lo studio di risate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.