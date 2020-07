Piacenza, Carlo Bonini sull'azzeramento dei vertici dell'Arma: "Un atto che anticipa le conseguenze dell'inchiesta"

24 luglio 2020 a

Sulla vicenda della caserma di Piacenza ne parla anche In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo. Tra gli ospiti in collegamento anche Carlo Bonini. La firma di Repubblica spiega l'azzeramento dei vertici avvenuto dopo lo scandalo che ha travolto l'Arma: "Questo dimostra una grave negligenza della catena di comando - spiega in merito ai carabinieri-torturatori indagati dell'inchiesta sugli abusi alla caserma Levante -. Non solo, si tratta di un atto che anticipa le conseguenze dell'inchiesta, decisione che da sola racconta e documenta un fatto, ossia - ribadisce - una grave negligenza della catena di comando". Tra gli indagati spunta infatti anche il comandante di compagnia. Motivo, questo, per cui il nuovo comandante provinciale dell’Arma è ora il colonnello Paolo Abrate e proviene dal gruppo carabinieri di Milano.

Piacenza, nel 2018 ai Carabinieri torturatori... un'ultima inquietante scoperta

