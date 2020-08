Reazione a Catena, stop per Marco Liorni: niente puntata del 3 agosto, l'omaggio a Genova

03 agosto 2020 a

a

a

Stop per Marco Liorni e Reazione a Catena: il seguitissimo show oggi, lunedì 3 agosto, non andrà in onda su Rai 1. La ragione? L'inaugurazione del nuovo ponte di Genova, che la rete ammiraglia di Viale Mazzini seguirà in diretta nel tardo pomeriggio (è prevista per le 18). Uno stop doveroso, per un momento importante per il nostro Paese, per una commemorazione alle vittime del tragico crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018. L'inaugurazione a Genova occuperà il palinsesto fino al Tg1 delle 20: insomma, l'appuntamento con Reazione a Catena e Marco Liorni è per domani, martedì 4 agosto, quando il programma campione di ascolti tornerà regolarmente in onda.

Reazione a Catena, che figuraccia per le Michelangioline: Marco Liorni sbigottito, "purtroppo era..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.