Paolo Del Debbio batte Corrado Formigli, Repubblica fuori controllo: "Dritto e Rovescio si rivolge a un pubblico meno scolarizzato"

Paolo Del Debbio, nella sua prima puntata di giovedì 10 settembre, ha stracciato l'avversario Corrado Formigli. Il motivo? A spiegarlo ci pensa Repubblica che mette a confronto, senza remore, i due differenti target di Dritto e Rovescio e PiazzaPulita. "Il surplus del primo, è presto detto - scrive il quotidiano di Molinari - deriva tutto dal pubblico meno scolarizzato. Mentre Formigli prevale di gran lunga fra i laureati, ma i numeri di questa minoranza sociale non bastano a compensare lo svantaggio". Insomma, un modo come un altro per dire che Dritto e Rovescio si rivolge a un pubblico meno colto di quello di Piazzapulita.

Non solo, perché secondo Repubblica chi ha pochi soldi si affida "alla protezione paterna di Del Debbio che, pur professore, fa il Don Camillo del lavoro autonomo e delle mini rendite". Mentre chi ha status più elevato si divide a metà tra il talk di Rete4 e quello di La7. In sostanza Del Debbio si rivolge al popolo, Formigli all'élite.

