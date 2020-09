Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani zittisce Claudia Fusani: "Ma perché? Terrore continuo"

11 settembre 2020 a

Come asfaltare Claudia Fusani. Questa volta ci pensa non l'acerrimo rivale, Antonio Maria Rinaldi, bensì Giuseppe Cruciani. Siamo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio tornato su Rete 4 ieri, giovedì 10 settembre. Si parlava di coronavirus, ovviamente. La Fusani insiste sulla linea più "cauta", Cruciani al contrario punta il dito contro la "politica del terrore". Così la Fusani afferma: "Bisogna tenere fermo il contagio in vista della scuola. Questo picco estivo...". Ma a quel punto si inserisce a gamba tesa il conduttore de La Zanzara, che sbotta: "È normale, la gente si è mescolata, il virus c'è circola, bisogna imparare a conviverci. Perché questo terrore quotidiano? I contagiati quotidiani... perché questo terrore continuo?", azzanna Cruciani. E la Fusani è subito all'angolo.

