Grande Fratello Vip, Flavia Vento chi? Terremoto-sexy nella casa, la voce più esplosiva: ecco chi entra

Francesco Fredella 18 settembre 2020 a

a

a

Al posto di Flavia Vento potrebbe arrivare nella casa del Grande Fratello Vip - condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - Cecilia Capriotti. “Sono 21 i concorrenti che partecipano alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma il gruppo di lavoro ha provinato più di 100 potenziali partecipanti - scrive il settimanale Oggi -. Tra questi anche Cecilia Capriotti: la bella showgirl non è stata selezionata, ma gira voce che potrebbe fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia nelle prossime settimane”. Il colpo nella serata di venerdì 18 settembre. Forse. L’addio improvviso della Vento, che poi si è pentita dell’uscita falla casa, non avrebbe creato problemi alla produzioni. “A Milano gira voce che Cecilia Capriotti vorrebbe entrare nel cast della nuova edizione del Gf Vip. […] Nei giorni scorsi la showgirl ha sostenuto un lungo provino con gli autori del noto reality ed è in attesa di una risposta. Riuscirà a coronare il suo sogno, magari entrando nella Casa a programma già avviato? Ah, saperlo…”., conclude Oggi.

“Fatti ricoverare e non rompere i c***”. Flavia Vento lascia? La De Blanck la umilia: GF Vip, uno spettacolo raccapricciante. Lei è fuori di testa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.