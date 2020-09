GF Vip, Patrizia De Blanck contro Flavia Vento: "Ubriaca, ti serve lo psicologo". Signorini salvato dalla pubblicità

Francesco Fredella 19 settembre 2020 a

“Sarà stata ubriaca e non lo sapeva”. Patrizia De Blanck con queste parole ha commentato l’uscita di Flavia Vento dal Grande Fratello Vip, dove la sua esperienza è durata 24 ore e 46 minuti. La showgirl non ci sta e appena entrata in studio parte all’attacco esprimendo tutta la sua rabbia nei confronti della Contessa: “Non ti permetto di dire che ero ubriaca perché io dal bere ne sono uscita”. “Ti ci vuole lo psicologo perché a volte passi per scema e non lo sei. Io ti ho sempre protetta ma quando esco te ce porto io dallo psichiatra”, ribatte la De Blanck. Un botta e risposta acceso e placato dal conduttore solo grazie all’imminente break pubblicitario. Anche Signorini fa notare alla Vento come la sua uscita dalla casa sia stata un record assoluto. La sua permanenza, durata poco più di 24 ore, è terminata, infatti, a causa della mancanza dei suo sette cani.

