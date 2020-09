Grande Fratello Vip, "non è stato un suicidio": frase terrificante di Adua Del Vesco. La regia stacca ma è troppo tardi

23 settembre 2020 a

Continuano ad emergere dettagli al Grande Fratello Vip su quello che è già stato definito “Ares gate” in rete, ovvero il presunto scandalo avvenuto all’interno di una casa di produzione (fallita) che si occupava di diverse fiction famose sui canali Mediaset. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno scoperchiato il classico vaso di pandora, anche se ancora non lo sanno: pensano di essere al sicuro parlando in codice, ma ormai è già stato ricostruito tutto. “Non lo puoi capire lui, negli ultimi periodi…”, ha dichiarato Massimiliano in riferimento a Teodosio Losito, il produttore morto suicida a gennaio 2019 che era il compagno di Alberto Tarallo, anch’esso produttore televisivo. “Non so tutto il percorso che lo ha portato a quel gesto - ha continuato Morra - però ti dico la verità, anche a detta di persone che lo conoscevano bene, ho sentito varie ipotesi…”. A questo punto è intervenuta Adua con una frase che non lascia spazio ad interpretazioni: “Io credo che non si tratta solo di suicidio, ma di istigazione al suicidio”. La regia del GF Vip ha immediatamente staccato, ma è chiaro che su questo caso scoppiato nella casa e con forti ripercussioni all’esterno non si potrà far finta di nulla.

