Conclave, share papale: le cifre da vertigine

In Italia a seguire la prima giornata, tra speciali, talk, tg e all news, la platea complessiva è stata di circa 45 milioni di persone. Su Rai 1 dalle 16 lo Speciale Tg1 Extra Omnes ha segnato 2,1 milioni di teste col 24.3% di share, La vita in diretta oltre 3,1 milioni di spettatori col 27.5%, di nuovo lo speciale Tg1 5,3 milioni col 33.23%, Tg1 delle 20 e Cinque Minuti di Vespa a quasi 7 milioni di spettatori con punte oltre il 35% di share, l’edizione straordinaria con la fumata nera ha sfiorato 6 milioni col 27.3% di share.

Su Canale 5 lo Speciale Tg5 pomeridiano a quasi 1,4 milioni di teste col 14.8% mentre per lo Speciale Tg4 820mila spettatori col 5.5%. Lo Speciale Tg La7 oltre 1,5 milioni col 7.4%. Pubblico per lo più over 65 ma bene i giovani 15/24 anni a picchi del 25% di share così come i laureati.