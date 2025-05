Otto e Mezzo, Augias insulta la destra: "Carpiscono voti sulla brava gente"

Insomma, il tutto come se la fede fosse un partito. Augias ci va giù duro: "I trumpiani non contano nulla, in questo dibattito non contano nulla e non è giusto perderci tempo". Ma dopo una riflessione sui partiti di destra che a dire della Gruber si fanno "religione parlando di Dio, patria e famiglia", ecco che arriva la sparata pesantissima di Augias: "Questi sono partiti che carpiscono i voti della brava gente. Una perfidia avvelenata. Ma sono voti. E poi poco importa se ciò che dicono lo mettono in pratica o meno. Intanto carpiscono voti". Insomma, i milioni di elettori che hanno scelto in diversi Paesi, dall'Italia agli Stati Uniti, il campo conservatore di fatto sarebbero stati vittima di un raggiro, ascoltando le parole di Augias. Insomma ormai non c'è davvero limite al peggio nella retorica che si usa per attaccare l'avversario politico. Si rasenta l'insulto...