Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, tesissimo in studio. Poi il "vaffa" a Signorini

"Sei in apnea?". "Da due giorni". Gabriel Garko e Alfonso Signorini sono i grandi protagonisti dell'inizio del Grande Fratello Vip, in una delle puntate più attese di tutte le edizioni. Si parla di Ares-gate, lo scandalo sollevato da Adua Del Vesco, concorrente nonché ex fidanzata dell'attore, che ha fatto tremare Mediaset aprendo uno squarcio sull'agenzia "setta satanica" dietro molte delle fiction più famose di Mediaset.

"Come mai Gabriel Garko...". L'insinuazione-terremoto dell'ex di Italia 1: "Finalmente finirà gente in galera"

Garko ha deciso di raccontare la sua verità in un confronto proprio con Adua, ma prima è in studio da Signorini, che lo accoglie con tutti gli onori. La suspense sale, il padrone di casa lo stuzzica lasciando in sospeso il pubblico: cosa dirà Garko? Parlerà dello scandalo o farà il tanto atteso (dagli altri) coming out, come quasi tutti i telespettatori su Twitter sostengono? Si gioca tutto sul non detto e quando la tensione inizia a tagliarsi col coltello, Garko col sorriso tirato sibilia a Signorini un "vaffanc***o" che è tutto un programma (per il resto della serata).

