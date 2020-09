Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra nominato dopo Adua Del Vesco: “Si sono messi d'accordo”, strana coincidenza

26 settembre 2020 a

“Secondo me si sono messi d’accordo”. Antonella Elia ha avanzato un sospetto sulla nomination di Massimiliano Morra, che al Grande Fratello Vip rischia l’eliminazione dopo aver ricevuto ben sei degli otto voti disponibili. Secondo l’opinionista del reality di Canale 5 si tratterebbe di una strategia degli altri uomini della casa: “Morra è quello che cazzeggia di meno, che è più introverso”. E per questo sarebbe stato nominato in massa: la strana coincidenza notata da molti telespettatori del GF Vip è che oltre a Morra sia a rischio eliminazione anche Adua Del Vesco, che invece è stata nominata dalle concorrenti donne. Una coincidenza perché gli inquilini della casa non possono sapere lo scalpore mediatico che ha suscitato il cosiddetto Ares Gate, ovvero il caso nato per via di una chiacchierata tra Adua e Massimiliano che riguardava una casa di produzione che li aveva visti coinvolti lavorativamente assieme a Gabriel Garko. Comunque appare difficile che i due possano davvero uscire nel corso della puntata di lunedì prossimo: al televoto dovranno vedersela con Francesca Pepe e Fulvio Abbate, con quest’ultimo che è il principale indiziato a lasciare la casa.

