Ballando con le stelle, "clamorosa carica erotica": bomba della Bruzzone, cosa ha visto dietro le quinte

Amori ballerini. Prima di tutto lo show, Ballando con le Stelle su Rai 1, e poi il contorno: flirt - presunti o veri - spettacolo, musica. Emozioni per riassumete tutto con una parola. Adesso a fare il punto ci pensa Roberta Bruzzone, storica e famosa criminologa, che è da quattro anni a bordo campo nel super programma di Milly Carlucci. “Col ballo Antonio Razzi non è abbastanza ferrato, ma sembra che quest’anno voglia prendersi un po’ di soddisfazioni. Forse un senso di vendetta contro Mariotto?”, racconta al telefono la Bruzzone. Infatti, lo ricordiamo, lo scorso Razzi aveva avuto un litigio fortissimo con Mariotto dopo le pesanti accuse ricevute. Quest’anno è cambiata la musica: Razzi è tornato da Milly con una veste nuova, in pratica rappresenta la controgiuria.

Il programma sta andando alla grande, gli ascolti sono altissimi e stanno facendo tremare Mediaset di sabato sera. “Milly sta dando veramente il meglio. Gli ostacoli sono stati tanto, anche a ridosso della partenza. Perdere Peron a ridosso dell’inizio del programma. E poi l’intervento per appendicite di Todaro”, dice la Bruuzzone. Ma la rivelazione vera arriva quando le chiediamo di possibili flirt a bordo pista. “Di amore non parlerei, ma di una certa carica erotica chissà. Vedo bene Elisa Isoardi con Raimondo Todaro. Poi vedo bene Anastasia con Scardina e ti dirò di più potrebbero esserci anche altre come Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Il ballo è carica erotica, presuppone intimità. ci sono tutti gli ingredienti giusti. Trascorrono molte ore insieme: dalla simpatia all’attrazione il passo è breve”, conclude la criminologa.

