Chiara Ferragni, "sarà a Ballando con le Stelle": chi sgancia la bomba

Chiara Ferragni nuova concorrente di Ballando con le Stelle? Secondo un'indiscrezione riportata da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, l'influencer sarebbe pronta a calcare il palco del talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Il suo maestro di ballo, invece, sarebbe Pasquale La Rocca, pronto a tornare in pista più in forma che mai dopo uno stop forzato per motivi di salute. "Mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle - ha dichiarato Alessi a La Vita in Diretta, da Alberto Matano -. Pasquale La Rocca farà coppia fissa con lei". Il ballerino, dal canto suo, non ha smentito, ma ha commentato dicendo che Chiara è "sempre stata il grande mito e la grande crush".

Se il rumor venisse confermato, per l'imprenditrice digitale si tratterebbe della prima vera esperienza da concorrente in un talent televisivo. Finora, infatti, l'influencer è apparsa sul piccolo schermo come ospite, per esempio a Che Tempo che Fa e C’è Posta per Te, ma non è mai stata protagonista fissa di un programma. Tra le sue esperienze televisive, poi, c'è stata la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, dove fu co-conduttrice per due serate accanto ad Amadeus.