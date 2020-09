Elsa Fornero a Tagadà insulta Matteo Salvini: "Si sta ravvedendo, ma crea odio". E Tiziana Panella se la ride

29 settembre 2020 a

a

a

Un botta e risposta tra Elsa Fornero e Tiziana Panella. A Tagadà, programma di La7, nella puntata del 29 settembre va in scena un vero e proprio gioco con la conduttrice che domanda e l'ex ministro chiamata a rispondere. Come se fosse una sorta di professoressa Tante le domande a cui la Fornero, protagonista di un vistoso cambio di look alla "prof" - appunto - risponde. Tra queste anche quella sul leader della Lega: "Se Matteo Salvini chiama, lei risponde?" domanda la Panella. "Certo, gli dico 'deve dirmi qualcosa'?" replica la Fornero. Che inventiva...

"Salvini, un piccolo uomo che non si rende conto della...". La Fornero insulta, lui risponde: "Sai perché sono orgoglioso?". Elsa e Pd demoliti | Guarda

Ma la Panella mette il dito nella piaga e la incalza: "Cosa spera che le dica?". "Mah, Salvini ha in corso un processo di ravvedimento, però penso che ci voglia ancora del tempo prima che questo processo sia compiuto". E ancora: "Chiedo che spieghi ai cittadini il suo accanimento e la sua insistenza nel creare anche odio". Nulla di nuovo, dunque, anche se la domanda sorge spontanea: ravvedimento da cosa? E soprattutto, si nota come ancora una volta la Fornero insista nel ritornello di "Salvini che crea odio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.