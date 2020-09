Striscia la Notizia, l'inviato fa la parodia di Matteo Salvini al citofono: "Sono stato tagliato"

30 settembre 2020 a

Andrea Rivera ha debuttato a Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5. Il comico romano ha esordito con le interviste citolofoniche che probabilmente nascono come una sorta di parodia del celebre episodio del citofono che ha visto Matteo Salvini protagonista durante la campagna elettorale in Emilia Romagna. Quanto accaduto in quella circostanza ha spaccato a metà l’opinione pubblica, ora a distanza di mesi Striscia ha tratto spunto per una nuova linea comica: sicuramente il segretario leghista si farà una risata quando verrà a conoscenza delle gesta di Rivera. Il quale nella puntata di esordio su Canale 5 si è spacciato per un deputato del gruppo “Misticanza”, rimasto fuori dalla Camera dopo il recente referendum: “Mi hanno tagliato, può appendere alla finestra un paio di mutande bianche in segno di solidarietà nei miei confronti?”, è una delle battute che il comico ha fatto davanti al citofono. Non resta che aspettare e vedere come si evolverà questo personaggio.

