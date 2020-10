Grande Fratello Vip, "tutte balle": Adua Del Vesco-Morra, svelato il gioco sporco. La regia stacca troppo tardi: roba clamorosa

06 ottobre 2020 a

La telenovela tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra continua a tenere banco al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che lunedì 5 ottobre ha fatto registrare oltre il 20 per cento di share. Ascolti in crescita grazie alle dinamiche interne esplosive, che per la verità non sono state ben comprese da tutti i concorrenti. Ripensando a quanto accaduto in puntata, dove Adua e Massimiliano hanno svelato che la loro storia è stata finta, Stefania Orlando e Francesco Oppini hanno supposto che i due stiano recitando un copione:

“Hanno fatto finta da subito? Nella prima puntata ‘tu mi hai fatto delle cose e mi hai fatto soffrire’, nella seconda ‘il mio ex Garko è gay’, nella terza ‘tu, quando soffrivo di anoressia, non ci sei mai stato’, nella quarta ‘non siamo mai stati insieme’. È una fiction nella fiction”. Ed è proprio quella che sta trascinando gli ascolti del GF Vip, anche se Del Vesco e Morra stanno pagando un prezzo alto: fuori dalla casa il loro apprezzamento non è particolarmente alto al momento. Tra l'altro gli autori non sembrano particolarmente contenti del fatto che alcuni concorrenti abbiano capito la strategia dei due: è arrivato il taglio immediato della regia e nessuno ha potuto ascoltare il seguito della conversazione tra Oppini e la Orlando.

