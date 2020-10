Grande Fratello Vip, proposta di matrimonio in diretta per Myriam Catania, ma la regia censura tutto: uno strano caso

Francesco Fredella 07 ottobre 2020 a

E arriva pure una proposta di matrimonio in diretta. Davanti a tutta I’Italia. Ora Myriam Catania sta per vivere un sogno nella casa del Grande Fratello Vip. Quentin, il suo compagno, vuole sposarla. La proposta di matrimonio è stata censurata dal Gf vip, ma non è sfuggita ai sostenitori di Myriam. Cosa accadrà venerdì?

“Ma cosa fanno al GF Vip?”. Mano sul pube, poi il gesto osceno alle spalle della d'Urso: ripreso tutto in diretta

Tra l’altro lei è in nomination e rischia di uscire dalla casa, sicuramente Signorini ne parlerà animando il gossip. Quentin ha urlato con un megafono fuori dalla casa la classica frase: “Mi vuoi sposare?” Lei ha detto “sì”, senza nemmeno pensarci un minuto. Scena censurata. Il resto è storia di questi giorni.

