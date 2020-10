Grande Fratello Vip, "Franceska Pepe rientra": televoto annullato? Terremoto prima della diretta

09 ottobre 2020 a

Il Grande Fratello Vip è ad un primo bivio. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha spiccato il volo lunedì scorso superando il 20% di share, ma adesso deve confermare che non si è trattato di un caso isolato. E la puntata di stasera, venerdì 8 ottobre, in questo senso promette di essere scoppiettante: innanzitutto perché presumibilmente si parlerà del televoto sabotato dai profili spagnoli che ha comportato l’eliminazione ingiusta di Franceska Pepe. Quest’ultima è stata messa in isolamento e silenziata in attesa della decisione ufficiale del GF Vip: ci sono vari indizi che fanno propendere dalla riammissione, anche perché c’è stato un esposto del Codacons all’Agcom e il reality di Canale 5 non può far finta di niente, visto che le prove dell’infrazione del regolamento sono sotto gli occhi di tutti. Anzi, il GF Vip farebbe meglio ad approfittare di questo caso per rendere meno losco il televoto: è inutile scrivere nel regolamento che possono votare solo i maggiorenni residenti in Italia se poi dall’estero è facilissimo partecipare e incidere in maniera decisiva sull'esito finale. Di certo c’è che, dopo gli indizi seminati dalla produzione che alimentano la speranza dei telespettatori di vedere Franceska di nuovo in casa, se questo scenario non dovesse verificarsi si rischierebbe un tracollo di ascolti, che tra l’altro si è già in parte verificato nel live trasmesso su Mediaset Extra.

