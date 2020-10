Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: "Certe cose non le puoi sapere”. Frase pesantissima, sospetto su Briatore

Francesco Fredella 20 ottobre 2020 a

Piange di nuovo. E vola il gossip al Grande Fratello Vip, il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Elisabetta Gregoraci prima abbraccia Pierpaolo Pretelli poi dice: “Ci sono cose che non puoi sapere”. A cosa si riferisce? Una frase misteriosa che riaccende i riflettori sul passato dell’ex di Flavio Briatore, che domenica sera al Live- Non è la d’Urso è finita al centro delle dichiarazioni di un presunto ex fidanzato. Quest’uomo ha parlato di un contratto che avrebbe legato la Gregoraci a Briatore.

Ma non si sa altro. Tutto resta appeso ad un filo. La frase di Elisabetta lascia sulle spine innanzitutto Pretelli, sempre più deluso. In preda alla malinconia ormai lascia la presa. Sembra non aver alcun tipo di futuro la sua storia con Elisabetta. Lei, che lo definisce amico speciale, non lo bacerà mai. Cala il sipario su questa storia.

