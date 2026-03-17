Grande Fratello Vip, il retroscena: la prima rissa nei corridoi a tarda notte

Nemmeno il tempo di debuttare ufficialmente, questa sera su Canale 5, e il Grande Fratello Vip regala il primo vivace scontro dietro le quinte. Il reality condotto da Ilary Blasi avrà in Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici le puntute opinioniste di peso in studio, in grado di scatenare polemiche e casi.

Mentre nella casa di Cinecittà iniziano a entrare i concorrenti (i primi sono Raul Dumitras, Adriana Volpe, Renato Biancardi e Ibiza Altea), gli altri 12 sono ancora "in isolamento" ma non mancherebbero le tensioni.

A segnalarlo è la solita Deianira Marzano, super-esperta di gossip lesta a raccogliere il tam tam in rete. Siamo nel "blindatissimo" hotel dove il cast sta trascorrendo le ultime ore di semi-libertà prima di finire sbattuti davanti alle telecamere. Qualcosa in quelle stanze sarebbe però successo: si para di "schiamazzi, rusate e rumori molesti" a tarda serata, con Barbara Prezia a guidare il manipolo di gieffini dediti alla movida. Una sorta di "festini bilaterali", per usare la mitologica definizione coniata da Elettra Lamborghini un paio di settimane fa in quel di Sanremo.

Colleghi un po' troppo festaioli, forse per la 62enne Antonella Elia, che avrebbe protestato con fermezza. Secondo quanto riportato dalla Marzano, sarebbe così andata in scena una "lite furibonda" nei corridoi della struttura tra l'ex valletta di Mike Bongiorno a La Ruota della fortuna e la Prezia stessa. "Si sono dette di tutto, parole pesanti proprio si sentiva dappertutto". Un gustoso, piccante antipasto di quanto con ogni probabilità accadrà nella casa, in diretta, tra poche ore.