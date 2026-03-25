Gf Vip, Rossella Erra infilza Selvaggia Lucarelli: "Se lo avessi detto io..."

“I concorrenti, soprattutto Alessandra, la stessa Adriana, molte volte le parlano sopra, e la stessa Ilary le fa delle battutacce che se fossero state permesse a me a Ballando, probabilmente non so cosa mi sarebbe successo…". Rossella Erra ha rilasciato un'intervista a Fanpage e ha parlato delle prime tre puntate del Grande Fratello Vip. E si è soffermata anche sul ruolo di Selvaggia Lucarelli, che sta facendo l'opnionista dopo l'esperienza a Ballando con le Stelle. "È un ambiente in cui lei si muove bene perché ha il dono della parola…Però secondo me sta ancora prendendo le misure, non è ancora la Selvaggia che conosco io…", ha proseguito.

Alla Erra è stato chiesto poi se Selvaggia Lucarelli, dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, cambierà il suo approccio anche a Ballando con le Stelle. "Non lo so… - ha spiegato Rossella Erra - Non so cosa potrà succedere nella vita di Selvaggia… Torna, non torna, resta dove sta… È tutto aperto… Non avrei mai potuto pensare a una cosa del genere, perché io sono molto aziendalista e soprattutto sono molto Ballando con le Stelle…”.