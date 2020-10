Maria Teresa Ruta e Guenda Goria al GF Vip, la Rossetti contro la figlia: "Accuse assurde, una bugiarda"

Francesco Fredella 21 ottobre 2020 a

Patrizia Rossetti è un fiume in piena. Difende in tutti i modi la sua amica Maria Teresa Ruta e sgancia una bomba: "Penso che una madre si possa sentire in colpa, ma Guenda sta sbagliando. Conosco Maria Teresa: non è severa. Lascia gli spazi giusti ai figli. Ho trovato di poco gusto l’attacco di Guenda. Non l’ha mai abbandonata". Insomma per la Rossetti, che ha partecipato con la Ruta a Pechino Express, è inammissibile che Guenda possa attaccare sua madre dicendo cose "assurde" (testuali parole della Rossetti, ndr).



"Maria Teresa ha accettato il Grande Fratello Vip solo a condizione di andarci con la figlia solo per dare slancio a Guenda. Ma se questo non è un gesto d’amore? Ditemelo voi”, continua lo storico volto delle televendite di Rete4. La sua è una vera cannonata contro Guenda (nata dal matrimonio tra Maria Teresa e Amedeo Goria). “E’ una bugiarda - continua la Rossetti - quando dice che l’ha abbandonata. Scrivetelo a caratteri cubitali”.

