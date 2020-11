Grande Fratello Vip, il secco "no": Tina Cipollari, gran rifiuto ad Alfonso Signorini (e quando umiliò la De Blanck)

03 novembre 2020 a

Tina Cipollari al Grande Fratello Vip? La protagonista di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi - ha preferito declinare l’invito. Il conduttore del reality, Alfonso Signorini, ha cercato la 54enne dopo le pesanti dichiarazioni di Patrizia De Blanck, concorrente proprio al GfVip. La contessa, su Canale 5, ha più volte attaccato Tina Cipollari. Le due si sono conosciute più di dieci anni fa al reality show di Antonella Clerici Il Ristorante.

“Alfonso Signorini mi ha carinamente invitato a replicare in studio, ma io non ho niente da dirle. Io dimentico e basta. Il passato è nel passato”. Così ha risposto la Cipollari che eliminò al televoto del Ristorante proprio la contessa De Blanck. All’epoca la Cipollari per la gioia danzò e sembra che questo abbia infastidito parecchio la De Blanck che, probabilmente, se l'è legata al dito.

