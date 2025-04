Verissimo, Mauro Corona: "Il vino è tragico", patente ritirata

Mauro Corona, il celebre scrittore, alpinista e volto televisivo come opinionista di È Sempre Cartabianca su Rete 4, personaggio legato a doppio filo a Bianca Berlinguer, si è raccontato senza filtri nel salotto di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Durante l'intervista, Corona ha rivelato di essere rimasto senza patente da circa due mesi a causa della sua battaglia contro la dipendenza dall’alcol. "Sono in cura da due mesi per il vino, preferisco dire vino perché è poetico, alcool è tragico", ha confessato.

Corona ha spiegato che il percorso di disintossicazione non è stato tanto difficile per la dipendenza in sé, quanto per l'assenza di momenti di convivialità: "È stato difficile all'inizio ma non tanto per la dipendenza, per la mancanza di allegria e della compagnia degli amici - ha ricordato -. Anche dopo una scalata si andava giù al bar ma da quando ho detto stop, stop è stato", ha raccontato con sincerità.