Live-Non è la d'Urso, Amedeo Goria: "Sono ancora innamorato di Maria Teresa Ruta", spiazzati i figli in diretta

Francesco Fredella 09 novembre 2020 a

a

a

“Sono con gli uomini della mia vita”: esordisce così al Live-Non è la d'Urso Guenda Goria. Arriva la reunion della famiglia con Gianamedeo, Amedeo e Guenda. Ma la famiglia Goria, distrutta da un passato da giocherellone di Amedeo, si ricompone. Ma lui in un’intervista su Nuovo tv definisce sua figlia “bipolare.” Ed arriva la risposta infuocata di Maria Teresa Ruta. “Non ho capito cosa significa per mio padre bipolare”, tuona Guenda. E risponde Amedeo: “Hai un temperamento forte, non intendevo bipolare nel senso psichiatrico del termine”. Poi la chiusura che lascia tutti senza fiato: “In un certo senso sono ancora innamorato di Maria Teresa. Tanto sono single”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.