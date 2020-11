Striscia la notizia, lo "sfogo rubato" di Giuseppe Conte: "Vi spacco il naso". Una roba così, mai vista

13 novembre 2020 a

Lo sfogo di Giuseppe Conte "rubato" da Striscia la notizia: "Vi dico quando c'è assembramento io divento un delinquento, se fate assembramento vi spacco il naso e anche il mento". Esagerato?







No, se si tratta della clamorosa canzone parodia di Sentimento dei Neri per caso realizzata dai diabolici autori di Antonio Ricci "assemblando" e manipolando spezzoni di discorsi del premier e dichiarazioni pubbliche di politici come Luca Zaia, Matteo Salvini e Nicola Zingaretti, diventati tutti insospettabili rivoltosi ultrà degli assembramenti. "Questi andrebbero arrestati", chiude il video Vincenzo De Luca. Questo lui l'ha detto davvero.



"Assembramento": guarda qui il video integrale di Striscia la notizia

