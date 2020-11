Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta nei "guai": "Dice che vuole menarmi", il vip che aspetta solo di entrare nella casa

Francesco Fredella 24 novembre 2020 a

Adesso Antonio Zequila sbotta. L’ex coinquilino del Grande Fratello Vip, che è stato uno dei concorrenti più cliccati dopo l’ultima edizione del reality, potrebbe tornare nella casa di Canale 5 più spiata d’Italia. Per adesso Zequila parla dopo l’ultimo post di fuoco contro Maria Teresa Ruta. “Mi sono difeso. Mi nomina nella casa: una volta ha detto che Zequila non le piace, che mi menerebbe. E poi alle nomination mi ha nominato ancora una volta”, tuona Antonio a Libero. “Ma allora Maria Teresa è rimasta all'edizione 4 del programma di Alfonso Signorini?”.

“Gli autori mi dicono che sono come la cucina della casa”, continua Zequila. “Le offerte di lavoro non si declinano mai. Tornerei, entrerei. Mi piacerebbe entrare nella casa per un confronto con Maria Teresa Ruta". Quindi potrebbe per davvero esserci i presupposti per l’arrivo di Zequila nella casa del Gf vip. Zequila è sicuramente uno degli attori più amati. “Ho lavorato con Zeffirelli, ho conosciuto la Loren, ma grazie ai fotoromanzi ho comprato le prime auto. E devo dire grazie. Adesso in edicola su GrandHotel c’è un nuovo fotoromanzo”, conclude a Libero Zequila.

