Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio umilia a tempo record i concorrenti: "Ma chi sono? Devo stare con questi?"

Cristiano Malgioglio entrerà al Grande Fratello Vip stasera, lunedì 30 novembre. Alfonso Signorini è riuscito a convincerlo a tornare nella casa di Cinecittà che lo aveva già visto grande protagonista tre anni fa. A giudicare dall’ultima intervista che ha rilasciato al Fatto Quotidiano prima di entrare nel reality di Canale 5, Malgioglio farà divertire non poco: “Non vado in una casa assieme a Carolina di Monaco o Ornella Muti. Tre quarti dei concorrenti nemmeno li conosco, non so che lavoro facciano, non conosco i loro nomi. Certo, troverò qualche vip come Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta. Ma degli altri non saprei dire i nomi. A questo punto voglio un Oscar da parte degli altri concorrenti per il coraggio che ho di stare con loro”, ha scherzato Malgioglio. Il quale si è poi fatto un po’ più serio parlando delle sue reali intenzioni al GF Vip: “Voglio conoscerli e parlare con loro prima di dare giudizi. Voglio smuoverli perché, altro che comodini, alcuni sembrano dei lampadari. Bisognerà accenderli perché alcuni di loro sono spento”.

