The Undoing, su Sky il thriller mozzafiato con Nicole Kidman e Hugh Grant

Lui cura i bambini malati di cancro. Lei è una psicologa molto quotata. Il figlio va nella scuola costosa, hanno una casa stupenda a Manhattan. Sono la coppia perfetta e invidiata, fino all’arrivo della giovane artista Elena, a sua volta sposata con prole. Quando la ragazza viene uccisa a martellate, viene a galla la tresca con il medico, il quale viene prontamente accusato di omicidio e arrestato.

Ma i colpi di scena non mancano in The Undoing, nuova serie Hbo in arrivo su Sky con due strepitosi protagonisti, Nicole Kidman e Hugh Grant e un’attrice italiana, Matilde de Angelis che sta facendo parlare grazie al magnetismo e a una scena in cui appare in nudo integrale frontale davanti alla Kidman. È lei l’amante di Grant, forse una stalker nei confronti del marito fedifrago, una pazza: entra nella vita della rivale e fa l’amica, la provoca, tenta di sedurla. Ma non riveliamo oltre.

The Undoing è un thriller molto ben fatto, le atmosfere ricordano un po’ quelle di Big Little Lies (la comunità di mamme perfettine che poi tali non sono) e di Gypsy, serie poco nota con Naomi Watts nei panni della strizzacervelli (come la Kidman). Le carte vengono rimescolate continuamente e proprio non si riesce a fare a meno di ingozzarsi di una puntata dietro l’altra.

Negli Usa l’ultimo episodio, che ha tenuto incollati allo schermo più di 1.800.000 spettatori, è stato trasmesso il 29 novembre, mentre in Italia The Undoing – Le verità non dette debutterà su Sky Atlantic venerdì 8 gennaio alle 21.15 (sarà disponibile anche on demand e in streaming su Now Tv).

A parte di due protagonisti e la de Angelis, i nomi dietro la serie in sei episodi sono una vera garanzia. Il creatore è da David E. Kelley (Ally McBeal, Big Little Lies) che si è basato sul romanzo di Jean Hanff Korelitz del 2014 You Should Have Known (Una famiglia felice). Dietro la macchina da presa troviamo Susanne Bier (The Night Manager, Bird Box). Da vedere.

