Grande Fratello Vip, la telefonata nella notte: Dayane Mello, un clamoroso colpo di scena e Signorini spiazzato

Clamoroso al Grande Fratello Vip: nella notte Dayane Mello cambia idea e decide di restare nella casa, dopo che durante la diretta serale su Canale 5 aveva annunciato la volontà di lasciare in anticipo il reality. Dove non è arrivato Alfonso Signorini, che ha provato in ogni modo a convincere la modella brasiliana a tenere duro, ci ha pensato la suocera. Dayane Mello, in lacrime, aveva confessato di convivere negli ultimi tempi "con un grande dolore", la lontananza dalla figlia Sofia.

Questo l'aveva spinta a lasciare lo show e tornare a casa per le feste di Natale. "Questa è la mia scelta definitiva", aveva ribadito davanti alle offerte di Signorini di prendere ancora tempo per pensarci. Poi il ribaltone: decisiva la telefonata con l'ex suocera, madre di Stefano Sala da cui Dayane ha avuto la figlia. La signora le avrebbe confessato che la bimba ha un sogno, vedere la mamma in finale. E così Dayane ha cambiato idea, sperando a questo punto che a mandarla a casa non sia il pubblico, con il televoto.

