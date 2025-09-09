Meloni smonta la sinistra sul volo di Stato: "Donna e madre"

Cortocircuito a sinistra. "Siamo dalla parte delle donne", è il leitmotiv che Pd e compagni continuano a ripetere. A parole però. A fare notare l'ipocrisia ci pensa Fratelli d'Italia che, in un post su Facebook, sintetizza quanto accaduto sul viaggio a New York con la figlia. "Giorgia Meloni presidente del Consiglio, donna e madre, regala un viaggio alla figlia a sue spese"? "Interrogazioni parlamentari e accuse": "Ipocriti".
Il fatto è noto: una "scelta privata", ossia un viaggio a New York per la figlia Ginevra, che "è stata trasformata in un'arma politica, tra insinuazioni su voli di Stato e incontri segreti mai avvenuti. Tutto falso". A dirlo, dopo le accuse di Italia Viva, è la stessa Meloni. A sollevare il dubbio è stato Enrico Borghi, che ha contestato un viaggio del premier ipotizzando l'uso di un aereo di Stato.
Accusa a cui ha replicato nel giro di un'ora e mezza Palazzo Chigi: si è trattato di un viaggio "in veste privata", un "regalo di compleanno" alla figlia Ginevra (compirà 9 anni tra una settimana"), e a bordo di "voli di linea". La premier sarebbe stata avvistata a Fiumicino in mattinata. Da qui il tam tam di rumor su un blitz oltreoceano. Il senatore di Iv, nel comunicato con cui ha annunciato l'interrogazione, ha anche sottolineato lo "stupore" per la mancata partecipazione di Meloni a "diversi eventi di assoluta importanza per il nostro Paese, quali il Forum di Cernobbio, il Gp di Formula 1 a Monza ovvero la camera ardente del signor Giorgio Armani".