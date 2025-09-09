Meloni smonta la sinistra sul volo di Stato: "Donna e madre"

Cortocircuito a sinistra. "Siamo dalla parte delle donne", è il leitmotiv che Pd e compagni continuano a ripetere. A parole però. A fare notare l'ipocrisia ci pensa Fratelli d'Italia che, in un post su Facebook, sintetizza quanto accaduto sul viaggio a New York con la figlia. "Giorgia Meloni presidente del Consiglio, donna e madre, regala un viaggio alla figlia a sue spese"? "Interrogazioni parlamentari e accuse": "Ipocriti".

Il fatto è noto: una "scelta privata", ossia un viaggio a New York per la figlia Ginevra, che "è stata trasformata in un'arma politica, tra insinuazioni su voli di Stato e incontri segreti mai avvenuti. Tutto falso". A dirlo, dopo le accuse di Italia Viva, è la stessa Meloni. A sollevare il dubbio è stato Enrico Borghi, che ha contestato un viaggio del premier ipotizzando l'uso di un aereo di Stato.