Elisabetta Gregoraci, la lite con Alfonso Signorini: "Ho provato rabbia"

Per anni il loro rapporto è stato affiatato agli occhi del pubblico, ma oggi Elisabetta Gregoraci si sbottona. In un’intervista esclusiva concessa al settimanale Chi, la showgirl racconta di un momento delicato che ha segnato la sua amicizia con Alfonso Signorini: "Non è sempre stato rose e fiori", premette la ex di Flavio Briatore.

La confessione arriva dopo ben sedici anni, segno che la questione la ha toccata nel profondo. E, curiosamente, il racconto arriva direttamente dalle pagine della rivista diretta dal noto conduttore, quasi a voler chiudere un cerchio. Il nodo della discordia? Una copertina datata 2009 che, come racconta la Gregoraci, "ancora oggi mi fa stringere il cuore".

All’epoca, la showgirl aspettava un figlio, Nathan Falco, frutto dell’amore con Briatore. Un momento estremamente personale e intimo, che avrebbe preferito custodire ancora per un po': "Era un momento delicato e volevo tenere tutto per me ancora un po'", premette. E invece, la notizia fece rapidamente il giro delle edicole: "La notizia arrivò la stesso. Non fui io a dirla. Alfonso la venne a sapere e... niente. Il giorno dopo ero già in edicola. Elisabetta è incinta in copertina", ricorda con rammarico.